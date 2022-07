Nach Begnadigung: Pustrer Bua Oberleiter erstmals zurück in Südtirol

Dort sprach der in Bayern lebende 80-Jährige bei einem Medientermin von damals „schwierigen und rechtlosen Zeiten“. Er war einer von 4 „Pusterer Buam“, die in den 1960er-Jahren für mehrere Anschläge in Südtirol verantwortlich waren.Oberleiter führte bei seinem Heimatbesuch aus, dass man damals mit der politischen Situation sehr unzufrieden gewesen sei. Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) habe zugunsten Südtirols in Rom auch keine Ergebnisse erzielt und sei zu schwach gewesen. „Die SVP ist nach Rom gefahren und mit leeren Händen wieder zurückgekommen“, beschrieb er seine Erinnerung an damals. Zu den Anschlägen geführt habe auch der „ungerechte Prozess gegen die Pfunderer-Gruppe“.Einer Gruppe junger Männer wurde die Ermordung eines Finanzbeamten zur Last gelegt, obwohl dieser laut Oberleiter von einem anderen Finanzbeamten getötet worden sei. An diesem Fall habe sich eine fehlende Rechtsstaatlichkeit und eine Vorverurteilung der Südtiroler gezeigt.Rechtsanwalt und SVP-Obmannstellvertreter Karl Zeller, der im Rahmen des Pressegesprächs die politischen und juristischen Aspekte der Begnadigung darlegte, bezeichnete diese indes als „kleines Wunder“. Ausschlaggebend dafür sei der tadellose Lebenslauf Oberleiters sowie der Umstand gewesen, dass die zuständige Oberstaatsanwaltschaft Brescia den Fall „ganz genau geprüft“ habe.Die 3 Kinder Oberleiters hatten sich 2018 an Mattarella gewandt und die Begnadigung beantragt. Er war wegen verschiedener Sprengstoffanschläge in den 1960er-Jahren von den Schwurgerichten Bologna und Florenz zu lebenslanger Haft verurteilt worden.1968 flüchtete er ins Ausland, wo er seither laut seinem Anwalt ein vorbildliches Leben führte. Bei der Annahme des Begnadigungsantrags berücksichtigte der italienische Präsident, dass Oberleiters Handlungen keine Todesopfer zur Folge hatten und er seine Taten bedauerte.Oberleiter ist der erste der 3 noch lebenden „Pusterer Buam“, der in seine Heimat zurückkehren darf. Eine Begnadigung für einige Südtirolaktivisten ist schwierig, da sie oftmals keinen Tag im Gefängnis verbracht haben. Zudem muss ein Gnadengesuch eingereicht werden, im Fall von Oberleiter geschah dies durch seine drei Kinder. Laut Zeller weigerten sich sowohl die drei Verbliebenen als auch deren Kinder, ein Gnadengesuch zu stellen. Den Einsatz für die Südtirolaktivisten sah Oberleiter deshalb als abgeschlossen.Für eine Begnadigung der Südtirolaktivisten haben sich seit Jahren zahlreiche Politiker aus Südtirol und Österreich eingesetzt. Zuletzt, wie bereits seine Vorgänger, auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen.Andere Töne kamen indes von Fratelli d'Italia. Der Südtiroler Landtagsabgeordnete Alessandro Urzí drückte seine „Bestürzung und Empörung“ wegen des Beschluss von SVP-Vertretern aus, „politische Nähe zu einem Terroristen zu zeigen“ und kritisierte eine „vulgäre Feier für Oberleiters Rückkehr nach Italien nach einer langen goldenen Flucht im Ausland“.In einer Presseaussendung unterstrich Urzì den „bitteren, fast makabren Beigeschmack der Feier für einen Terroristen, auch wenn er vom italienischen Präsident Sergio Mattarella begnadigt wurde“. Er kritisierte dabei insbesondere das „augenzwinkerndes Verhalten der SVP gegenüber Personen, die in schwerste sezessionistische Terrorakte verwickelt waren“.