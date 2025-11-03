Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem Veterinärdienst des Sanitätsbetriebs Brixen nach Aggressionsvorfällen und der Nichtbeachtung veterinärbehördlicher Auflagen erlassen.<BR \/><BR \/>Bereits im März war der Veterinärdienst laut Aussendung der Carabinieri wegen eines Beißvorfalls, der dem Tier zugeschrieben wird, eingeschritten. Damals hatte der Veterinärdienst eine Kontrolluntersuchung angeordnet, der der Besitzer jedoch nicht nachgekommen war. <h3>\r\nHund ins Tierheim „Sill“ überstellt<\/h3>Im April wurde ein weiterer Vorfall gemeldet, bei dem der Hund auf Anweisung seines Besitzers eine Person angegriffen haben soll. Schließlich dokumentierten die Carabinieri von Franzensfeste laut Aussendung im August eine unangemessene Haltung des Tieres, das in schlechtem Zustand angebunden war.<BR \/><BR \/>Angesichts der wiederholten Verstöße und der damit verbundenen Gefahren für die öffentliche Sicherheit wurde der Rottweiler beschlagnahmt, unter Wahrung des Tierschutzes in das Tierheim „Sill“ in Bozen überstellt. Überdies wurde gegen den Hundebesitzer ein vorübergehendes Tierhaltungsverbot erlassen.