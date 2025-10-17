<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilder-gletschersturz-verschuettet-von-schweizer-bergdorf-unter-sich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach dem Bergsturz vom 28. Mai, bei dem das Dorf Blatten vollständig zerstört wurde,<\/a> können Betroffene ergänzend zu den Versicherungsleistungen Gesuche um finanzielle Unterstützung einreichen.<BR \/><BR \/>Insgesamt seien bisher 46 Gesuche eingegangen, so die Spendenkommission. Diese würden fortlaufend beurteilt. 68 Millionen Schweizer Franken (58,4 Millionen Euro) an Spenden sind für Blatten zusammengekommen. <BR \/><BR \/>Bereits kurze Zeit nach dem Bergsturz haben verschiedene Hilfswerke, Organisationen, Privatpersonen, Gemeinden und Kantone pauschale Soforthilfen im Umfang von 2,8 Millionen Schweizer Franken (rund 3,01 Millionen Euro) für die betroffenen Personen zur Verfügung gestellt. Diese wurden bereits von der Gemeinde ausbezahlt. Der Kanton Wallis wird in den kommenden zwölf Monaten einen Teil seiner Hilfsleistungen ebenso in Form von pauschalen Beiträgen an die betroffene Bevölkerung ausrichten.