Zum Unfall kam es am Samstagvormittag: Domanegg war mit einem Kletterkameraden im Bereich der Route „Harrer“ unterwegs. Dabei stürzte er als Vorsteiger rund 30 Meter ins Seil <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-absturz-an-der-grohmannspitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/> Ersten Erhebungen zufolge dürfte eine Zwischensicherung aus der Wand gebrochen sein. Der junge Mann prallte gegen einen Felsen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Die Nachricht vom Tod des 19-Jährigen verbreitete sich in Afing bzw. in der Gemeinde Jenesien und darüber hinaus rasch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303101_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Domanegg war bekannt und beliebt. Er arbeitete als Tischlerlehrling und galt als leidenschaftlicher und geübter Kletterer.<BR \/><BR \/>Auch war er lange bei der Jugendfeuerwehr aktiv und wurde vor wenigen Wochen in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Afing aufgenommen.<BR \/><BR \/>Um den 19-Jährigen trauern seine Eltern, Geschwister, weitere Verwandte sowie viele Freunde und Bekannte.