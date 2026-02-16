„Genauer gesagt um einen Husky“, teilte die Berufsfeuerwehr am Montagvormittag mit. Der tierärztliche Dienst konnte einen Chip am Tier ausfindig machen und auslesen. „So konnte das Tier als Husky identifiziert und der Besitzer ermittelt werden.“<BR \/><BR \/>Der Hundehalter wurde über die Ereignisse informiert. Zu den Hintergründen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-eingewickeltes-objekt-im-eisack-wasserrettung-in-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, waren am gestrigen Sonntag Wasserrettung und Berufsfeuerwehr in Bozen ausgerückt, um ein eingewickeltes Objekt aus dem Eisack zu bergen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um ein Tier handelte, das nur noch leblos geborgen werden konnte.