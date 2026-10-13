Die Suche wurde durch die Überreste der im Feuer verendeten<BR \/>Tiere erschwert. Die Temperatur war jedoch nach Einschätzung von<BR \/>Experten nicht hoch genug, um sämtliche Spuren eines Menschen zu beseitigen, der möglicherweise im Gebäude eingeschlossen war.<BR \/><BR \/> In der Hoffnung, Unterhofer in der näheren Umgebung zu<BR \/>finden, war am Samstag, 26. September, eine groß angelegte<BR \/>Suchaktion durchgeführt worden. Daran beteiligten sich die<BR \/>Feuerwehr, der Zivilschutz und die Ordnungskräfte. Die Suche<BR \/>dauerte mehrere Stunden, blieb jedoch ohne Ergebnis.