<BR \/><BR \/><BR \/> Bei einer Kontrolle stellten die Behörden strukturelle Veränderungen am Gebäude, Risiken bei der Evakuierung, fehlende Zertifikate sowie eine Überbelegung fest.<h3>\r\nViele bekannte Künstler traten dort auf<\/h3>\r\nDie Polizeikontrollen in Roms Clubs dauern bereits seit einiger Zeit an und wurden nach der Tragödie von Crans-Montana intensiviert, wie Medien berichteten. Das 1965 gegründete „Piper“ gilt als eine der traditionsreichsten Discos Italiens. Es spielte eine zentrale Rolle in der italienischen Musik- und Popkultur der 1960er- und 1970er-Jahre. Viele bekannte italienische Künstler traten dort auf, darunter Adriano Celentano, Mina und Rita Pavone.<BR \/><BR \/>Der Club war nicht nur ein Ort für Livemusik, sondern auch ein Treffpunkt für junge Leute, die sich für Mode, Kunst und die kulturellen Bewegungen der Zeit interessierten. In den 1970er-Jahren entwickelte er sich zu einem Symbol für die italienische Jugendkultur. Der Club prägt die italienische Pop- und Beat-Szene.