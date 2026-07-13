<b>Von Micaela Taroni<BR \/><\/b><BR \/>Anwohner im Umkreis von einem Kilometer um die Anlage sollen Fenster geschlossen halten, den Aufenthalt im Freien vermeiden und keine im Freien gelagerten Lebensmittel oder Wasser verwenden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einer großen Lagerhalle der Firma „Valli Spa“ ausgebrochen, die Papier- und Kunststoffabfälle verarbeitet. <h3>\r\nSorge über mögliche Umweltbelastung<\/h3>Nach ersten Erkenntnissen gerieten Kunststoffabfälle in Brand, die gemeinsam mit Papier und weiteren Materialien in der Halle gelagert waren. Die dichte schwarze Rauchwolke war kilometerweit sichtbar. Der intensive Geruch nach verbranntem Kunststoff blieb bis in den späten Abend in den umliegenden Gemeinden zwischen Lonato del Garda und Desenzano del Garda sowie darüber hinaus wahrnehmbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die größten Sorgen bereitet den Behörden neben den erheblichen Sachschäden eine mögliche Umweltbelastung. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die regionale Umweltbehörde der Lombardei „Arpa Lombardia“ teilte mit, gemeinsam mit Spezialisten für Luftverunreinigungen und dem Wetterdienst das voraussichtliche Ausbreitungsgebiet der Rauchwolke ermittelt zu haben. In diesem Bereich soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein spezielles Messgerät zur Überwachung der Luftqualität installiert werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335558_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen<\/h3>Bei den Löscharbeiten waren mehr als 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie rückten mit vier Löschzügen, drei Tanklöschfahrzeugen, zwei Drehleitern sowie einem Spezialfahrzeug des Flughafens Montichiari an. Mehr als 40.000 Liter Wasser wurden bei den Löscharbeiten eingesetzt. <BR \/>Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Bürgermeister von Lonato del Garda, Nicola Bianchi, rief die Bevölkerung zu weiteren Vorsichtsmaßnahmen auf. Bis auf Weiteres sollen Obst und Gemüse aus privaten Gärten nicht verzehrt, Haustiere möglichst in geschlossenen Räumen gehalten sowie Futter- und Wasservorräte vor einer möglichen Verunreinigung geschützt werden. Die Ursache des Brandes ist zunächst noch unklar. Die Umweltbehörden wollen die Luftqualität in den kommenden Tagen weiter überwachen.