Nach Brand in Metzgerei: Arbeiten in Burgstall zu Ende

Mehrere Ammoniaktanks wurden bereits abtransportiert. Vereinzelte Glutnester wurden bei den Aufräumarbeiten endgültig gelöscht.Eine letzte Brandwache wurde noch bis zum heutigen Mittwoch von der Freiwilligen Feuerwehr Zenoberg abgehalten.Die weiteren Maßnahmen werden ab nun von Privatfirmen durchgeführt. Im Einsatz bei den Aufräumarbeiten standen seit Dienstagmittag die Berufsfeuerwehr Bozen, die FFW Burgstall, die FFW Auer zur Unterstützung des Gefahrgutzuges der Berufsfeuerwehr Bozen sowie mehrere Privatfirmen.Wie am Dienstag bekannt wurde, hat der Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Sanitätsbetriebs aufgrund von Krankheitssymptomen bei Bürgern (Erbrechen und Durchfall) Proben aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde Burgstall entnommen.Am Mittwochvormittag müssten die Ergebnisse vorliegen, ob es eine Verunreinigung gibt und ob es eine Verbindung zum Großbrand in der Metzgerei gibt. Die Analysen nehmen 48 Stunden in Anspruch.

d