Nach Brand in Niederdorf: Hilfe für Familie Stoll

Einige landwirtschaftliche Maschinen und Geräte und sämtliche Futtervorräte sind verbrannt; das elterliche Bauernhaus, in dem die Seniorbäuerin und der Knecht wohnten, wurde schwer beschädigt und ist unbewohnbar.Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Spenden für die Familie Stoll können über die Spendenkonten des Bäuerlichen Notstandsfonds unter dem Kennwort „Kleinsinner-Hof Niederdorf“ eingezahlt werden.Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent den Betroffenen zugute.Raiffeisen Landesbank IBAN IT30 D 03493 11600 000300011231Südtiroler Sparkasse IBAN IT67 D 06045 11600 000000034500Südtiroler Volksbank IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004.Weitere Infos unter: www.menschen-helfen.it Spenden an den BNF können von Privatpersonen und von kommerziellen Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.

liz