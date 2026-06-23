<BR \/>Wie berichtet, geriet in der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-brand-bei-muellverbrennungsanlage" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bozner Müllverwertungsanlage<\/a> aus bisher ungeklärter Ursache ein Mittelspannungstransformator in Brand. Das Feuer hatte sich auf die Fassadenverkleidung und die Fassadendämmung oberhalb des Transformatorraums ausgebreitet.<BR \/><BR \/>Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr, unterstützt vom Personal der eco center AG, die die Anlage betreibt, konnte der Notfall innerhalb von 40 Minuten bewältigt werden. Niemand wurde verletzt und die Situation ist unter Kontrolle.<BR \/><BR \/>Jedoch bleibt die Müllverbrennungsanlage vorerst außer Betrieb. „Die Dauer bis zur vollständigen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Anlage wird derzeit abgeschätzt“, heißt es in einer Aussendung.<BR \/><BR \/> Die Evaluierung dürfte einige Tage dauern, wie die Betreiber auf STOL-Anfrage mitteilen. Zuerst müsse die Brandstelle geräumt und Brandschäden beseitigt werden. Indes wird die Anlieferung von Hausmüll an die Müllverbrennungsanlage regulär fortgesetzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327302_image" \/><\/div>