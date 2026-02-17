<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brutale-attacke-auf-25-jaehrigen-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie gestern berichtet<\/a>, war der 25-jährige, als Oma maskierte L. C. in der Meraner Sparkassenstraße von zwei Männern attackiert worden, während er zu Fuß auf dem Weg zu seinen Eltern war. Der junge Mann war zuvor „als beschissene Trans“ bezeichnet worden. „Ich habe mehrere Schläge am Kopf abbekommen“, sagte er. <BR \/><BR \/>Von den vier anwesenden Männern hätten zwei zugeschlagen. Schwer verletzt musste L. C. ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Die Ärzte stellten Frakturen im Gesicht und eine kleine Hirnblutung fest. Lobende Worte fand er für die ermittelnde Meraner Ortspolizei.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277064_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Mit den laufenden Ermittlungen ist es leider verboten, Informationen zu geben. Dass alle vier dank der Videoüberwachung identifiziert wurden, glaube ich, kann man sagen“, berichtete Oberstleutnant <b>Alessandro De Paoli<\/b>, der Kommandant der Meraner Ortspolizei, gestern auf Anfrage.