„Die Gewalt endet nicht, wenn die Waffen schweigen. Sie gräbt sich tief ein in dem Menschen, der sie erlebt hat.“ <BR \/><BR \/>Ein Zitat, das im italienischen Abgeordnetenhaus noch lange nachhallte. Bei einer Pressekonferenz in Rom sprach Maria Ida Santopaolo schonungslos offen über das, was nach dem Überleben kommt – und wie sehr eine schwere Gewalttat die Seele weiter im Griff hält.<h3>\r\nDer Angriff vor der eigenen Haustür<\/h3>In der Nacht des 2. Juni veränderte sich das Leben der 29-jährigen Apothekerin in ihrem Heimatort Terranova di Sibari (Provinz Cosenza) schlagartig. Sie wurde Opfer eines versuchten Femizids – verübt von einer Person aus ihrem unmittelbaren Umfeld.<BR \/><BR \/>„Der Mann, den ich für einen meiner engsten Freunde hielt“, schilderte Maria Ida das Geschehen, „stellte mir vor meinem Haus einen Hinterhalt. Er war mit Messern bewaffnet und griff mich brutal und gewaltsam an.“<BR \/><BR \/>Der Auslöser für die Attacke war eine Abfuhr. Der Angreifer strebte eine romantische Beziehung an, die die junge Frau nicht wollte. „Ich habe lediglich von meinem Recht Gebrauch gemacht, Nein zu sagen“, machte sie unmissverständlich klar.<h3>\r\nDie unsichtbaren Wunden der Gewalt<\/h3>Während ihre körperlichen Verletzungen im Laufe der Zeit abheilen, ist das traumatische Erlebnis für die Überlebende keineswegs verarbeitet. Die seelischen Narben bestimmen weiterhin ihren Alltag.<BR \/><BR \/>„Meine körperlichen Wunden sind geheilt“, erklärte die Apothekerin. „Aber ich muss mit einer tiefen und zermürbenden posttraumatischen Belastungsstörung leben.“<BR \/><BR \/>Besonders schwer wiegt für sie der Verlust ihrer einstigen Selbstständigkeit. Was früher alltäglich war, ist heute von Unsicherheit überschattet.<BR \/><BR \/>„Die Festung meiner Unabhängigkeit ist eingestürzt. Heute habe ich Angst davor, allein zu sein. Ich habe ständig Angst, dass jemand mich angreifen oder mir jederzeit etwas antun könnte.“<h3>\r\nLeben in permanenter Alarmbereitschaft<\/h3><BR \/>„Auch wenn mein Verstand weiß, dass ich in bestimmten Situationen sicher bin, weiß mein Körper es nicht. Er reagiert auf bestimmte Reize völlig verändert und nimmt eine unmittelbare Gefahr wahr, selbst wenn gar keine da ist.“ Es gelingt ihrem Nervensystem einfach nicht, zur Ruhe zu kommen. Die physische Reaktion entzieht sich ihrer Kontrolle.<BR \/><BR \/>Diese Daueranspannung hinterlässt Spuren im Alltag der 29-Jährigen:<BR \/>„Ich bin ständig in Alarmbereitschaft. Diese Alarmbereitschaft raubt mir nachts den Schlaf. Sie hindert mich daran, allein hinauszugehen. Sie hat mich sogar wieder in eine fast kindliche Angst vor der Dunkelheit zurückgeworfen. Und sie macht es unglaublich schwer, auch nur ein kleines Stück von der Ruhe wiederzufinden, die mir genommen wurde.“<h3>\r\nPrävention und emotionale Bildung an Schulen<\/h3>Trotz der persönlichen Belastung hat Maria Ida Santopaolo beschlossen, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr Ziel ist es, gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen und künftigen Gewalttaten vorzubeugen.<BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen ist ihr dabei die Einführung einer „tiefgreifenden emotionalen Bildung“. Diese müsse sowohl in den Familien als auch im schulischen Rahmen fest verankert werden.<BR \/><BR \/>„Wir müssen mit den Jugendlichen sprechen“, betonte sie. „Wir müssen ihnen von klein auf vermitteln, was Respekt bedeutet. Sie müssen lernen, die Grenzen des anderen zu erkennen und zu achten – und vor allem auch eine Zurückweisung zu akzeptieren.“<BR \/><BR \/>Um diesem Appell Taten folgen zu lassen, möchte sie künftig persönlich vor Schulklassen sprechen. Beginnen will sie ihre Vortragsreihe in ihrer Heimatregion Kalabrien, hoffe jedoch auf Einladungen aus ganz Italien. Ihre Geschichte soll als Mahnung dienen: Ein Nein muss akzeptiert werden, denn die Folgen von Gewalt enden nicht mit dem Ende des eigentlichen Angriffs.