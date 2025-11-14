Vor einer Bar im Stadtzentrum von Bozen soll es laut Aussendung der Quästur in der Nacht auf Donnerstag zu einem heftigen Gewaltvorfall gekommen sein.<BR \/><BR \/>Vor der Bar fanden die Polizeibeamten einen verletzten Marokkaner, der bereits mehrfach mit der Justiz in Konflikt geraten war. Der Mann gab an, kurz zuvor von drei Personen mit Gewalt aus dem Lokal gezerrt worden zu sein. <BR \/><BR \/>Auf der Straße seien sie dann auf ihn losgegangen, hätten ihn mit Faustschlägen und Tritten gegen Kopf und Oberkörper attackiert, ihm Handy und Geldbörse geraubt und seien anschließend geflüchtet.<h3>\r\nVerdächtige gefasst und in Abschiebezentrum gebracht<\/h3>Die Polizisten kontrollierten daraufhin die Gäste der Bar. Unter ihnen befanden sich mehrere Personen, die die Schilderungen des Opfers bestätigten. Parallel dazu wurde nach den mutmaßlichen Angreifern gesucht.<BR \/><BR \/>Einer der Verdächtigen konnte wenig später in einer Seitenstraße im Bereich der Kapuzinergasse gestellt werden. Dabei handelte es sich laut Polizei um jenen Mann, der den Marokkaner zu Boden gerissen haben soll.<BR \/><BR \/>Der Tunesier war in Begleitung eines Landsmannes. Beide wurden in die Quästur gebracht. Dort stellte sich heraus, dass sie bereits wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts in Italien aufgefallen waren.<h3>\r\nVerdächtige sollen aggressiv gewesen sein<\/h3>Während der Amtshandlung sollen sich die beiden laut Polizei äußerst aggressiv gezeigt haben. Einer von ihnen behauptete sogar, eine Rasierklinge verschluckt zu haben, weshalb die Rettung gerufen wurde. <BR \/><BR \/>Die Sanitäter stellten schließlich fest, dass er lediglich ein kleines Metallteil eines Reißverschlusses geschluckt hatte. Nach der Behandlung wurde er zurück in die Quästur gebracht.<BR \/><BR \/>Angesichts der Vorgeschichte der beiden Männer – sie sollen bereits wegen Vermögens- und Gewaltdelikten aufgefallen sein – verfügte der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari ihre Ausweisung. Beide wurden in das Abschiebezentrum in Palazzo San Gervasio in der Provinz Potenza gebracht.<h3>\r\nLokal bereits mehrfach aufgefallen<\/h3>Die jüngste Attacke reiht sich laut Polizei in eine Serie von Vorfällen rund um dasselbe Lokal ein. In der Nacht auf den 18. Oktober mussten die Ordnungskräfte bereits wegen einer Schlägerei vor der Bar eingreifen, an der mehrere ausländische Staatsbürger ohne Aufenthaltstitel beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurde eine Person verletzt.<BR \/><BR \/>Am Abend des 30. Oktober ergab eine weitere Kontrolle, dass mehrere Gäste des Lokals bereits straf- oder polizeirechtlich aufgefallen waren. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hat Quästor Ferrari deshalb die Bewilligung für den Betrieb der Bar für 30 Tage ausgesetzt.<h3>\r\nMutmaßlicher Drogendealer an der Talfer gestellt<\/h3>Die verstärkten Kontrollen in der Stadt haben laut Quästur am gestrigen Donnerstag zu einem weiteren Einsatz geführt. Polizeibeamte wurden auf einen Mann aufmerksam, dessen Verhalten ihnen verdächtig erschien. <BR \/><BR \/>Die Drogenfahnder beobachteten den Tunesier laut Aussendung, wie er offenbar Betäubungsmittel an Jugendliche übergab. Die Polizisten griffen sofort ein, stoppten und identifizierten ihn.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Päckchen mit insgesamt rund vier Gramm Kokain sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt.