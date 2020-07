Nach Corona-Ausbruch: Tönnies darf am Hauptstandort wieder schlachten

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Damit kann das Unternehmen in Rheda-Wiederbrück wieder Tiere von Landwirten annehmen und die Produktion schrittweise hochfahren.Warum sich das Coronavirus gerade in Schlachthöfen extrem ausbreitet, erfahren Sie von STOL-Reporter Ivo Zorzi.

dpa/stol