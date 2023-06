Nach Darmoperation: Papst spricht Angelus-Gebet

Der Petersplatz f√ľllte sich. - Foto: ¬© ANSA / FABIO FRUSTACI

Vor den auf dem Petersplatz versammelten Gl√§ubigen dankte der Papst f√ľr die Genesungsw√ľnsche, die er w√§hrend seines Aufenthalts in der r√∂mischen Klinik ‚ÄěAgostino Gemelli‚Äú erhalten habe, aus der er am Freitag entlassen worden war. Die Stimme des Papstes klang schw√§cher als sonst, der Heilige Vater schien jedoch in guter Verfassung.‚ÄěIch m√∂chte meine Dankbarkeit f√ľr die Zuneigung, die F√ľrsorge und die Freundschaft zum Ausdruck bringen, die mir w√§hrend meines Krankenhausaufenthalts entgegengebracht wurde. Diese menschliche N√§he war eine gro√üe Hilfe und ein gro√üer Trost f√ľr mich‚Äú, sagte der Papst. Die Gl√§ubigen auf dem Petersplatz antworteten mit lang anhaltendem Applaus.Der 86-j√§hrige Pontifex dr√ľckte auch seine Trauer f√ľr die Opfer des Bootsungl√ľcks vor Griechenland aus. Er bete, damit alles Erdenkliche getan werde, um weitere Trag√∂dien dieser Art vorzubeugen. Der Papst rief die Gl√§ubigen au√üerdem auf, f√ľr die ukrainische Bev√∂lkerung und f√ľr den Weltfrieden zu beten. Papst Franziskus war am Freitag 9 Tage nach einer Bauchoperation aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Die kommenden Termine, die der Papst bereits geplant hatte, wurden best√§tigt. Abgesagt wurde dagegen die Generalaudienz am kommenden Mittwoch mit tausenden Pilgern auf dem Petersplatz, teilte die Vatikan-Pressestelle mit.