Seit Mitte August läuft in Bozen die Traubenernte – in einem Sommer mit Rekordtemperaturen, die tropische Nächte in Serie gebracht haben. Philipp Plattner, Obmann der Kellerei Bozen, zieht in einem Interview eine erste Zwischenbilanz.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Herr Plattner, wie beurteilen Sie bis jetzt Quantität und Qualität?<\/b><BR \/>Philipp Plattner: Abgesehen von einigen wenigen verhagelten Zonen ist die bisher angelieferte Menge gut, auch bei Sorten wie dem Gewürztraminer, der auf Umwelteinflüsse sensibel reagiert. Wir haben heuer eine durchgehend sehr gleichmäßige Erntemenge. Die Bauern, die vom Hagel verschont wurden, sind mit Menge und Qualität sehr zufrieden. Insgesamt herrscht gute Stimmung. <BR \/><BR \/><b>Die Sommerhitze hatte keinerlei Auswirkungen?<\/b><BR \/>Plattner: Das Feedback unseres Kellermeisters Stephan Filippi ist positiv. Die Weine zeigen sich fruchtig und frisch. In unserem Einzugsgebiet mit den Hanglagen hinauf bis Ritten und Glaning haben die Trauben die Hitze gut absorbiert, auch die weißen Sorten. Wir haben in Südtirol den großen Vorteil, dass die Beregnung als Infrastruktur überall funktioniert. Im Gegensatz zu vielen Weinbaugebieten in Europa ohne gutes Beregnungsnetz können wir unseren Wasserhaushalt entsprechend steuern. Das hilft uns, auch bei extremen Temperaturen eine gute Weinqualität zu erzielen.<BR \/><BR \/><b>Wie sieht es bei Gradation und Säure aus?<\/b><BR \/>Plattner: Die Gradation ist hoch. Die Zuckergradation war früher ein Qualitätsparameter. Mittlerweile ist sie vor allem ein Indikator für die Reife. Wir haben heute kaum noch Probleme, die Zuckergrade zu erreichen, die nötig sind, um guten Wein zu machen. Im Gegenteil. Man kommt teilweise so schnell zu hohen Zuckerwerten, dass das für moderne Weine sogar zu viel sein kann. Die Herausforderung besteht deshalb darin, die Trauben so lange reifen zu lassen, bis auch die sogenannte önologische Reife erreicht ist, damit die Inhaltsstoffe ebenfalls die nötige Reife haben, die der Kellermeister für die Weinstilistik sucht. Deshalb zieht er es vor, zu warten. Die Höhenlagen haben den Vorteil, dass das möglich ist. Bei ausgewählten Weißweinpartien haben wir beispielsweise heuer für die Reife der Aromen bewusst zugewartet. <BR \/><BR \/><b>Wann geerntet wird, entscheidet also nicht der Bauer, sondern die Kellerei?<\/b><BR \/>Plattner: Ja. Es gibt einen Erntekalender. Jede Rebsorte braucht einen unterschiedlichen Zeitraum, um zu reifen. Es gibt früh-, mittel- und spät-reifende Sorten. Ebenfalls eine Rolle spielen die Höhenlage, die konkrete Lage und die Stilistik, die der Kellermeister für den jeweiligen Wein anstrebt. Je günstiger die Lage ist und je gesünder die Trauben sind, desto länger lässt der Kellermeister sie hängen. Der Zustand der Traube ist mittlerweile viel wichtiger als die Zuckergradation. Während der Bauer seine Ernte sicher einfahren möchte und vielleicht nervös wird, will der Kellermeister unter Umständen noch warten, um eine gewisse Reife und damit die gewünschte Stilistik des Weines zu erreichen. Diese beiden unterschiedlichen Interessen können natürlich zu hitzigen Diskussionen führen. Da klingelt schon mal das Telefon – auch bei mir als Obmann. Hier spielt der lokale Wetterbericht eine große Rolle.<BR \/><BR \/><b>Funktioniert dieser für die Landwirtschaft?<\/b><BR \/>Plattner: Für die Landwirtschaft ist es sehr wichtig, dass der Wetterbericht funktioniert – und er funktioniert. Gerade in den zwei Erntemonaten hat er für uns enorme Bedeutung. Ich kann sagen, dass der lokale Wetterdienst sehr genau funktioniert – vor allem für einen Zeitraum im voraus von etwa drei Tagen. <BR \/><BR \/><b>Wie wird die Traubenernte 2026 in Erinnerung bleiben?<\/b><BR \/>Plattner: Die Ernte 2026 ist bisher sehr gut. Die Menge passt, die Qualität auch. Mit der Wetterprognose gab es ein bisschen Nervenkitzel. Die Bauern wollten wimmen, der Kellermeister wollte warten. Den Regen vergangene Woche haben die Trauben sehr gut vertragen. Die ersten Weißweine im Rohweinzustand sind überraschend positiv, trotz des sehr heißen Sommers. <BR \/><BR \/><b>Die Beregnungsinfrastruktur konnte ausgleichen?<\/b><BR \/>Plattner: Phänologisch gesehen gibt es neue Situationen. Es gibt Sonnenbrände, die es früher nicht gegeben hat. Man sieht die Auswirkungen auf der Frucht mit dem bloßen Auge. Es ist eine neue Lage, die man in ihrer Gänze erst im Wein erkennen wird. Im Moment kann man aber sagen, dass es gut aussieht. Ich bin überzeugt, dass in Südtirol vieles durch die Bewässerung, die Beratung und die gemeinschaftliche Organisation, also Konsortien, Genossenschaften und Beratungsringe, flächendeckend funktioniert. Gerade in einer Situation, in der der Klimawandel jedes Jahr neue Herausforderungen bringt, ist diese gemeinschaftliche Organisation ein großer Vorteil. Das Produkt ist heuer sehr gut. Die Rebe bringt nach wie vor einen sehr guten Wein hervor. <BR \/><BR \/><b>Sie haben den Begriff „Stilistik“ verwendet. Was bedeutet das für einen Wein?<\/b><BR \/>Plattner: Jede Rebsorte hat einen gewissen sortentypischen Charakter – in der Nase, am Gaumen und in Dichte und Fülle. Das betrifft zum Beispiel die Aromen. Manche Weine zeigen eher Blüten-, andere Frucht- oder Gewürznoten. Dazu kommen Eigenschaften wie Weichheit oder Fülle. Jede Sorte bringt also eine eigene Grundcharakteristik mit. Der Kellermeister versucht, das Beste aus dieser Sorte an einem bestimmen Standort herauszuholen. Dabei kann ein Wein beispielsweise fruchtbetonter sein. Bei manchen Sorten lassen sich bestimmte Aromen durch den Reifezeitpunkt und die Verarbeitung etwas steuern, bei anderen weniger. Der Kellermeister greift unter anderem über den Erntezeitpunkt ein. Ein einfaches Beispiel: Bei bestimmten Rotweinen sind beispielsweise der Marmelade sehr ähnliche oder überreife Noten heute weniger gefragt als frischere, hellfruchtigere Beerennoten. Bei Weißweinen geht es um bestimmte Geschmacks- und Aromanuancen. Am Ende geht es darum, das, was das Terroir und die jeweilige Traube mitbringen, möglichst gut mit dem zusammenzuführen, was den Weinkonsumenten geschmacklich gefällt.