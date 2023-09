Nach dem Regen kommt die Sonne

„Am Sonntag wird es sonnig“, heißt es vonseiten des Landeswetterdienstes.Die morgendlichen Restwolken im Norden und Westen des Landes sowie lokale Nebelfelder lösen sich laut Prognosen auf, am hartnäckigsten ist die Bewölkung im hinteren Ahrntal.Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen laut Landeswetterdienst am Nachmittag auf 16 Grad Celsius in Sterzing und bis zu 24 Grad in Bozen und Meran.Auch der Montag verspricht sehr sonniges Wetter, am Nachmittag wird es mit Höchsttemperaturen von 19 bis 25 Grad spätsommerlich warm.