Nach dem Schnee: Die gute und die schlechte Nachricht

Eine gute und eine weniger gute Nachricht. Heute viel Sonnenschein, nur ein paar Nebel im Pustertal und Eisacktal. Doch über Mittelmeer braucht sich schon das nächste Tief zusammen, in der kommenden Nacht beginnt es auch bei uns wieder zu regnen und schneien. pic.twitter.com/OVGOpwdO04 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 14, 2019

Die Auswirkungen waren schwerwiegend, Hunderte Wehrleute mussten Straßen von unter der Schneelast umgestürzten Bäumen und Ästen befreien, das Stromnetz im Osten des Landes wurde lahmgelegt, die Pustertaler Bahnlinie blieb mehr als 24 Stunden lang unterbrochen.Ebenfalls wie angekündigt, kehrte am Donnerstagmorgen die Sonne zurück.Begeisterte Wintersportler dürfen jetzt nicht fahrlässig sein: Neuschnee und Wind erhöhen die Lawinengefahr.Auch hält das sonnige Wetter nicht lange an: Schon in der Nacht erreicht Südtirol das zweite Mittelmeertief, der Schnee kehrt zurück.Auch die Pustertaler Bahnlinie wird erst im Laufe des Vormittags abschnittsweise ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Bahnstrecke Innichen - Lienz wird voraussichtlich auch noch am morgigen Freitag gesperrt bleiben.

