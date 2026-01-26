„Das war das bisher größte Schneefallereignis in diesem sonst so trockenen Winter“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Am meisten geschneit hat es im Südstau vom Nonsberg über Ulten bis zu den Dolomiten mit 20 bis 30 Zentimetern Neuschnee“, so Peterlin.<BR \/><BR \/>„Am wenigsten Schnee fiel im Obervinschgau und im Ahrntal mit nur wenigen Zentimetern. Die Schneefallgrenze pendelte je nach Niederschlagsintensität zwischen den ganz tiefen Lagen - inklusive Bozen und Meran - und 1000 Metern Höhe.“<h3>\r\nAm Mittwoch folgen weitere Niederschläge<\/h3>Damit aber noch nicht genug: „Nach dem Schnee ist vor dem Schnee“, betont der Meteorologe. „Am Mittwoch folgt bereits das nächste Mittelmeertief. Wieder ist verbreitet mit Schneefall und Regen zu rechnen, wieder mit recht tiefer Schneefallgrenze und wieder vor allem im Südstau: Ulten und südliche Dolomiten.“<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>