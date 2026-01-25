Am Sonntag kam es in Südtirol zu teils ergiebigen Schneefällen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schneefall-sorgt-fuer-mehrere-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Der Montag beginnt mit einigen Restwolken und Nebelfeldern, wie der Landeswetterdienst berichtet. <BR \/><BR \/>Am Vormittag lockert es auf und im ganzen Land setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von -1 Grad Celsius im oberen Pustertal bis 8 Grad Celsius im Unterland.<BR \/><BR \/>Auch am Dienstag ist es laut Prognosen zunächst sehr sonnig, im Tagesverlauf ziehen Wolkenfelder auf.<h3>\r\nAm Mittwoch schneit es wieder<\/h3>Der Mittwoch verläuft trüb und es ist verbreitet mit Regen und Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 400 und 800 Metern. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier, auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>