Etwa 150 Personen werden am neuen Sitz gleich neben der Handelskammer arbeiten, 120.000 Euro an Miete wird das Land monatlich für die drei Stockwerke mit 4000 Quadratmetern Nettogrundfläche entrichten.<BR \/><BR \/>Derzeit sind noch viele Räume am neuen Gerichtssitz in der Südtiroler Straße leer oder fast leer – und in den Gängen stehen Dutzende Kartone. Ab Anfang Oktober sollen hier aber bereits Verhandlungen stattfinden und der Gerichtsbetrieb voll funktionsfähig sein. So weit möglich, wird versucht, die bereits festgesetzten Verhandlungstermine beizubehalten, versichert Bortolotti. Die Verhandlungen für unauffindbar erklärte Angeklagte, die für den 1. Oktober anberaumt sind, finden im Saal des Steuergerichtshofes Bozen am Gerichtsplatz statt. Dies ermöglicht es, die Angabe der Adresse „Gerichtsplatz“ beizubehalten und Zustellungstätigkeiten gegenüber gesuchten Personen zu vermeiden. <BR \/><BR \/>Bei den Zustellungen im Strafbereich habe man eine innovative organisatorische Lösung gefunden: Um 700 Zustellungen zu gewährleisten, wurden die Polizeikräfte um Unterstützung gebeten: Finanzpolizei, Carabinieri, Ortspolizei und Staatspolizei. Diese garantieren eine Zustellung in kurzer Zeit. „Das bedeutet, dass wir die Gerichtsvollzieher nicht belasten müssen“, erklärte Bortolotti. Und: „Die Strafprozesse, die vertagt werden, können in Kürze wieder aufgenommen werden.“<BR \/><BR \/>Eine schwere Aufgabe habe man mit den Tausenden Beweisstücken gehabt – diese waren zum Teil beschädigt worden. „Inzwischen ist es uns gelungen, diese sicherzustellen. Sobald wir sie bergen können, werden sie in den neuen Sitz übertragen“, kündigt die Präsidentin an. <BR \/><BR \/>Das Strafregister sei bereits wenige Tage nach dem Einsturz wieder aktiviert worden, befinde sich derzeit in den Finanzämtern – und ab Oktober dann in der Rittner Straße. Ab Anfang Oktober werde auch der Dienst für die Sprachgruppenzugehörigkeit wieder vollständig aufgenommen. Der Sitz befinde sich in der Bahnhofstraße in Bozen. Bis dahin können die Erklärungen weiterhin beim Friedensgericht abgegeben werden. <BR \/><BR \/>Was das teilweise eingestürzte Gericht betrifft, so werde zurzeit versucht, den Teil der Staatsanwaltschaft sicherzustellen. Dazu soll eine Decke abgerissen werden bzw. Teile, die nicht stabil sind.