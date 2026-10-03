<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Sein Blick erzählt von einem Schmerz, für den es keine Worte gibt. Aber da blitzt noch etwas anderes in ihm auf: Mut.<BR \/><BR \/>Drei Monate, nachdem Giuseppe Buoniconti seinen Sohn Matteo auf tragische Weise verloren hat, ist da dieser unbändige Wille in ihm, weiterzumachen. „Für Matteo“, sagt er mit Tränen in den Augen. Denn das, was der gebürtige Kampaner ertragen muss, ist schier unvorstellbar. Sein Sohn verstarb im Alter von nur 27 Jahren bei einem schrecklichen Verkehrsunfall.<BR \/><BR \/>„Matteo machte sich am 16. Juni diesen Jahres gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Gabriella von Bozen aus auf den Weg nach Castellamare di Stabia in Kampanien. Nur drei Tage später hätte dort seine Schwester Maria Elvira heiraten sollen“, erzählt Giuseppe. Allein diese zeitliche Nähe macht das Geschehene noch schwerer begreifbar: Matteo war auf dem Weg zur Hochzeit seiner Schwester – und verunglückte dabei auf der Brennerautobahn zwischen Affi und Verona tödlich. Ein Schicksalsschlag, der die Familie bis heute fassungslos zurücklässt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367787_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Knapp drei Monate sind seither vergangen. Ein ganzer Sommer, in dem andere Menschen unbeschwerte Tage am See verbrachten, in Hotels an der Adria die Seele baumeln ließen und abends mit ihren Liebsten im Garten grillten. Und Giuseppe und seine Familie? Für sie gab es keine Unbeschwertheit. Ihr Sommer war geprägt von Trauer, um ihren Sohn – und Bruder. „Ich fühlte mich sehr leer“, beschreibt der 61-Jährige schmerzerfüllt das Gefühl eines Verlusts, der kaum beschreibbar ist.<h3>\r\nMatteos Traum von der eigenen Pizzeria<\/h3>Gemeinsam mit seinem Sohn und dessen Lebensgefährtin lebte Giuseppe seit April 2025 in Leifers. Er war damals für seinen Sohn von Kampanien nach Südtirol gezogen. „Als Matteo die Pizzeria im Frühjahr in Bozen eröffnete, brauchte er meine Unterstützung und überzeugte mich, Castellamare di Stabia zu verlassen.“<BR \/><BR \/>Eine schöne Zeit in Bozen begann – für Vater und Sohn. Eine, die Matteo erfüllte. Er lebte in Bozen seinen Traum von einer eigenen „Pizzeria napoletana“. Gelernt hatte er sein Handwerk bei Pizzameister Salvatore Iermano, der in Kampanien regelmäßig professionelle Kurse und Meisterkurse anbietet, in denen es um Teigführung, Zubereitungstechniken und die traditionelle Herstellung der echten „Pizza napoletana“ geht.<BR \/><BR \/>„Matteo hatte diesen Unternehmergeist und war stolz darauf, sich diesen Traum erfüllt zu haben. Die Pizzeria war seine Hoffnung auf eine sichere und selbstbestimmte Zukunft. Mit ihr wollte er sich finanziell etwas aufbauen, um eines Tages eine Familie gründen zu können“, erzählt Giuseppe gefasst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367790_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Band zwischen ihm und seinem Sohn war schon immer stark von Vertrauen geprägt. Wo auch immer Matteo ihn brauchte, war papà Giuseppe zur Stelle. Als gelernter TV-Elektrotechniker war er seinem Sohn in der Pizzeria eine wertvolle Stütze, insbesondere dann, wenn es um elektrische und technische Fragen und Herausforderungen ging. Auch in der Küche packte er mit an. Und jetzt? Macht Giuseppe selbst Pizza. Für seinen Sohn, der es nicht mehr kann.<h3>\r\nWenn aus Schmerz ein Weitergehen wird<\/h3>Zwei Monate lang war an der Schaufensterscheibe der „Pizzeria Mattè“ im Zentrum von Bozen nur ein Schild zu sehen: „Wegen Trauer geschlossen.“ Vor dem Eingang stand ein kleiner Tisch mit einem Foto des jungen Besitzers, umgeben von Blumen und Erinnerungsstücken.<BR \/><BR \/>Dann verschwanden plötzlich das Schild und der Tisch, und in der Küche ging wieder ein Licht an. Drinnen stand Giuseppe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367793_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er hatte beschlossen, sich dem Schmerz nicht zu ergeben und den Traum seines Sohnes weiterzuführen. Am Eröffnungstag, dem 19. August, bereitet er für Dutzende Menschen Pizza zu. Viele waren gekommen, um ihn zu begrüßen und ihm viel Glück zu wünschen.<BR \/><BR \/>Giuseppe selbst sagt: „Damit möchte ich den Weg, den mein Sohn begonnen hat, weitergehen und seine Idee am Leben erhalten. So fühle ich mich ihm ein Stück näher“, berichtet der Süditaliener, der jetzt die Pizzeria mit viel Mut und Hingabe im Sinne von Matteo weiterführt.<h3>\r\nUnvergessen<\/h3>Matteo sei ein Macher gewesen, sagt sein Vater. Einer, der den Mut hatte, den Weg von Kampanien nach Bozen zu wagen, um hier in Südtirol die Menschen mit seinen neapolitanischen Pizzen und seiner Lebensart zu begeistern. Einer, der keine Unterschiede zwischen den Menschen machte. Und einer, der viel zu früh gegangen ist.<BR \/><BR \/>Vergessen aber soll er nicht werden. Dafür sorgt Giuseppe, der seinem Sohn beim Pizzabacken hinter dem Tresen, mit mehlbestäubten Händen, so nahe ist wie an keinem anderen Ort.