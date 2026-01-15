Die Jugendlichen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Lacco Ameno, ebenfalls auf der Insel Ischia, gebracht.<BR \/><BR \/>Drei von ihnen wurden auf einer Station für kurzfristige intensivmedizinische Beobachtung aufgenommen und gemäß den Protokollen bei Verdacht auf Vergiftung 24 Stunden unter Beobachtung gehalten. Ein viertes Mädchen, das nur einen Schluck des Wassers zu sich genommen hatte, wurde vorsorglich im Krankenhaus behalten. <BR \/><BR \/>Der Zustand aller Betroffenen ist stabil und bereitet keine besonderen Sorgen. Die Carabinieri von Casamicciola Terme haben Ermittlungen eingeleitet, die sich noch im Besitz der Jugendlichen befindlichen Flaschen beschlagnahmt und die Eltern befragt, um Zeitpunkt und Umstände von Kauf und Konsum des Produkts zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Parallel sind die Behörden aktiv geworden, die nun versuchen, die Chargennummer des Wassers zu ermitteln, um mögliche vorsorgliche Maßnahmen zu prüfen. Die Wasserflaschen werden nun einer Laboranalyse unterzogen. Toxikologische Untersuchungen laufen, um die Ursache des Vorfalls zu klären und festzustellen, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein größeres Problem im Zusammenhang mit dem Produkt.