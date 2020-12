Nach den Unwettern: Lage weiterhin angespannt

2500 Mitglieder von 200 Freiwilligen Feuerwehren waren am Sonntag bis 18 Uhr bei 600 Einsätzen, bei der Einheitlichen Notrufnummer 112 gingen 633 Anrufe ein, wie der Leiter des Stabes im Landeslagezentrum Florian Alber am Sonntagabend erklärte In der Nacht auf Montag kam es landesweit zu rund 30 Einsätzen der Feuerwehren, vor allem im Pustertal und dem Ahrntal, meist wegen umgestürzter Bäume.Zwar handelte es sich somit um „kleinere“ Einsätze, berichtet Einsatzleiter Fabian Faustini im Landeslagezentrum am Montag: „Die Lage ist aber weiterhin angespannt.“Vor allem mehrere Lawinengänge in Ulten, Martell, Schnals und dem hinteren Passeiertal waren Grund zur Sorge, so Faustini. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Auch am Montagmorgen sind zahlreiche Straßen noch blockiert , auch haben viele Haushalte in ganz Südtirol noch immer keinen Strom.Bis auf die Verbindung Sigmundskron – Meran stehen zudem alle Züge im Land still.Die Staatsstraßen ins Vinschgau und ins Pustertal seien befahrbar, ebenso die Brennerstaatsstraße bis Gossensaß. Die Staatsgrenze ist jedoch gesperrt.Auch die Nordspur der A22 bleibt zwischen Sterzing und Brenner weiterhin wegen Lawinengefahr gesperrt, in Richtung Süden ist sie hingegen bis Salurn befahrbar. Am Samstag wurde der Zivilschutzstatus von Aufmerksamkeitsstufe Alfa auf Voralarm Bravo gehoben. Diese gilt bis heute, 12 Uhr. Bei einer Besprechung am Montagvormittag wird entschieden, ob der Status zurückgestuft wird oder erhalten bleibt.Die Lawinengefahr in Südtirol bleibt weiterhin erheblich bis groß.Als „denkwürdiges Wochenende“ bezeichnet Landesmeteorologe Dieter Peterlin die vergangenen Tage.„Wie extrem das Südstauereignis war zeigt der Blick auf die Station Meran. Mit 229 (!) l/m² ist innerhalb von nur 3 Tagen fast ein Drittel des Jahresniederschlag gefallen“, berichtet der Wetterexperte.Gleichzeitig habe es mehr geregnet und geschneit als in jedem anderen Wintermonat seit 100 Jahren (Messbeginn 1921): „Bisheriger Rekord: Februar 1925 mit 214 l/m².“Nun seien die intensivsten Niederschläge zwar vorbei, aufgrund einer feuchten Südströmung muss jedoch auch am heutigen Montag und vor allem am Dienstag wieder mit etwas Regen und Schneefall gerechnet werden, am meisten wieder im Südstau in Ulten und den Sextner Dolomiten.

liz