Nach der Bergtragödie: Südtiroler Drohnenpiloten im Einsatz

Auch am 6. Tag in Folge waren Suchtrupps an der Unglücksstelle im Einsatz, bereits um 6.15 Uhr brachen insgesamt 14 Männer und Frauen der Feuerwehr, Finanzwache und Bergrettung mitsamt 2 Suchhunden zum Lawinenkegel auf. Dabei konnten weitere sterbliche Überreste geborgen werden. Ob sich daraus neue Erkenntnisse ergeben, müssen erst die Analysen zeigen, wie Riccardo Manfredi, Leiter der Bergrettung des Rollepasses, präzisierte. Nach wie vor wird unter den Eis- und Geröllmassen nach der Leiche der letzten vermissten Person gesucht, vor allem die Suchhunde würden sich hierfür als unverzichtbar erweisen.Erstmals beteiligten sich auch 3 Drohnenpiloten aus Südtirol an der Suche. „Sie positionierten sich am Pian dei Fiacconi und steuerten eine größere und eine kleine Drohne, auf diese Weise konnten einzelne Ausrüstungsgegenstände lokalisiert werden“, erklärte Florian Seebacher, Koordinator der Berg- und Höhlenrettung in Südtirol CNSAS gegenüber den „Dolomiten“.Die Südtiroler Drohnenpiloten tauschten sich mit ihren Kollegen des Trentino und des Veneto ab, auch heute werden die 3 Drohnenpiloten aus Brixen und Wengen wieder den Lawinenkegel absuchen. Bereits am Sonntag waren Rettungskräfte des Südtiroler Bergrettungsdienstes BRD mit Hunden im Einsatz gewesen.Die Suche hatte sich gestern auf einer Höhe zwischen 2500 und 2800 Metern – deutlich unterhalb des Gletschers – konzentriert, denn dort hat sich laut Koordinator Paolo Borgonovo die größte Materialansammlung gebildet.Gestern wurde auch die Identität der beiden tschechischen Staatsbürger bekannt, bei den beiden Toten handelt es sich um Pavel Dana (47) und Martin Ouda (48). Die beiden Familienväter hinterlassen neben ihren Lebensgefährtinnen insgesamt 6 Kinder.Somit konnten von den bisher 10 Todesopfern deren 4 noch nicht identifiziert werden. Beim letzten noch Vermissten soll es sich um den 22-jährigen Nicolò Zavatta handeln. 7 der 8 Verletzten liegen noch im Krankenhaus, einige davon mit schwerwiegenden Verletzungen.Der Zugang zur Bergspitze der Marmolata blieb weiterhin geschlossen. Der mit 3343 Meter höchste Berg der Dolomiten wird laut Einschätzung von Experten mehrere Wochen lang nicht mehr zugänglich sein.Die Suche wird heute fortgesetzt, außerdem werden die Ergebnisse der DNA-Abgleichungen erwartet.