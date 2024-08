Nach der Sonne kommt der Regen: Das Wetter in Südtirol

So geht es weiter

Für der zweiten Tageshälfte sind am Sonntag in einigen Teilen Südtirols Gewitter vorhergesagt.Zu Wochenbeginn das selbe Bild. „Am Montag gibt es eine Mischung aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf entstehen über Südtirol verteilt einige Regenschauer und Gewitter “, meldet der Landeswetterdienst.Am Dienstag gibt es am Vormittag viel Sonne, am Nachmittag sind wiederum Gewitter möglich.Am Mittwoch wird es hingegen stabiler.