Am morgigen Montag ist es teils noch sonnig, teils hält sich am Vormittag Hochnebel, der nur langsam auflockert.<BR /><BR />„Am Nachmittag und Abend steigt die Schauerneigung von Westen her leicht an", heißt es vom Südtiroler Landeswetterdienst. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 23 Grad Celsius in Sterzing und 27 Grad in Bozen. <BR /><BR />Der Dienstag verläuft unbeständig, im Tagesverlauf kommt es laut Prognosen verbreitet zu gewittrigen Regenschauern. <BR /><BR />Am Mittwoch ist dann wieder Wetterverbesserung in Sicht.