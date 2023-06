Nach der Sonne kommt der Regen: So wird das Wetter

Bereits am Freitagnachmittag entstehen einige Quellwolken und daraus sind in der Folge einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich, wie der Südtiroler Landeswetterdienst berichtet.Auch am morgigen Samstag präsentiert sich das Wetter in Südtirol zunächst sonnig, „aber mit der Tendenz zur Entwicklung von Quellwolken mit einer leichten Anstieg der Schauerwahrscheinlichkeit bereits am Vormittag“, heißt es vonseiten des Landeswetterdienstes.Am Sonntag kann es insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Schauern kommen. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Am Vormittag sind in den Tälern laut Prognosen Hochnebelfelder möglich.Mit Wolken und einigen Gewittern beginnt schließlich die neue Woche. Ab Dienstag soll es aber wieder sonniger werden.