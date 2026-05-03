Der Montag verläuft noch wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. „Am Nachmittag können aus den Quellwolken einzelne Regenschauer entstehen“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/> Die Höchstwerte gehen etwas zurück und liegen zwischen 20 Grad Celsius in Sterzing und 25 Grad in Bozen.<h3>\r\nGewitter möglich<\/h3>Am Dienstag gibt es laut Landeswetterdienst dichte Wolken, nur etwas Sonne und im Tagesverlauf sind ein paar Schauer möglich.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch geht es wechselhaft weiter. „Die Sonne zeigt sich nur zeitweise und vor allem in der zweiten Tageshälfte sind einige Regenschauer dabei. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich“, so die aktuellen Prognosen. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>