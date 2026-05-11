In den letzten Tagen hat die Staatspolizei von Bozen einen 25-jährigen Nordafrikaner wegen Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung eines Beamten verhaftet. Konkret wurden Beamte der Bozener Bahnhofspolizei von mehreren Fahrgästen alarmiert, nachdem jemand auf dem Bahnsteig einem minderjährigen Mädchen ein Handy aus der Jacke und einem Mann einen Rucksack mit einem Laptop gestohlen hatte. Da geht aus einer Aussendung der Quästur hervor.<BR \/><BR \/>Die Beamten identifizierten den Mann anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras und durchsuchten den Bahnhof und die Umgebung. Schließlich fanden sie den Verdächtigen in der Innenstadt, wo er mit dem Diebesgut verhaftet werden konnte. Er wurde auf die Quästur gebracht und durchsucht. Neben den am Bahnhof gestohlenen Gegenständen war er laut Aussendung auch im Besitz eines zweiten gestohlenen Smartphones.<BR \/><BR \/>Während der Identifizierung und Durchsuchung biss der junge Mann einem der Bahnpolizisten ins Handgelenk und fügte ihm Abschürfungen zu. Diese wurden in der Notaufnahme des Bozener Krankenhauses behandelt und mit einer Heilungsprognose von rund sieben Tagen entlassen. Der junge Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.