<BR \/>Zum Diebstahl war es in der Nacht auf Donnerstag gekommen: Ein vorerst unbekannter Mann hatte aus einem Speiselokal in St. Johann in Tirol einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet.<BR \/><BR \/><BR \/>Als Verdächtiger konnte ein 22-jähriger türkischer Staatsangehöriger ausgemittelt werden. Der Polizei gelang es gerade noch rechtzeitig, ihn an der Ausreise zu hindern. <BR \/><BR \/>Angehalten wurde der Verdächtige nämlich am Flughafen Salzburg, wo er beabsichtigt haben soll, in eine Flieger zu steigen. Der Mann steht im Verdacht, mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in das Lokal gelangt zu sein und den Geldbetrag entwendet zu haben.<BR \/><BR \/> Ein Großteil des gestohlenen Bargeldes konnte sichergestellt werden. Der Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt.