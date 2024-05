Nach Diebstahl in Salurn: „Ausrüstung ist wieder da“

Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Salurn hatten am vergangenen Sonntag wie viele Wehren im Land zu ihrer Florianifeier geladen – zu Ehren ihres Schutzpatrons, des heiligen Florian. Bei den Aufräumarbeiten am Montag wurde den Wehrleuten schließlich klar, dass sie im Anschluss an die Feier bestohlen worden waren (STOL hat berichtet). „Leider wird diese Florianifeier einen sauren Beigeschmack hinterlassen: Es wurde uns ein Lautsprecher und das dazugehörige Material gestohlen.Das gesamte Material wurde am Ende der Feier hinter verschlossener Tür gelagert. Am Montagabend, bei den Aufräumarbeiten, leider dann die Entdeckung des Diebstahles“, schrieb die Freiwillige Feuerwehr Salurn in den sozialen Medien.Schon gleich nach dem Vorfall hofften die Wehrleute, der Täter würde das Diebesgut zurückgeben. Nun gibt es gute Nachrichten:„Mit Freude können wir mitteilen, dass der Lautsprecher und die dazugehörige Ausrüstung, die uns nach unserem St. Floriansfest gestohlen wurden, wiedergefunden wurden“, teilt Feuerwehrkommandant Christopher Nardin mit. „Wir bedanken uns für das rasche Eingreifen bei den Carabinieri der Station von Salurn , die nach einem Hinweis von aufmerksamen Mitbürgern den Täter gefunden haben.“ Der Dieb habe die Tat zugegeben und das Material zurückgegeben.