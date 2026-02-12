<BR \/><BR \/>In der Aussendung verraten die Carabinieri keine Details zur Identität des Verdächtigen. Jedenfalls sind im Außen- und Innenbereich der betroffenen Tankstelle Überwachungskameras vorhanden, die eine zentrale Rolle beim Ermittlungserfolg der Sicherheitskräfte gespielt haben. <BR \/><BR \/>Anhand der Bilder, die die Beamten untersuchten, konnte der mutmaßliche Täter nämlich identifiziert und ausgeforscht werden. Die Carabinieri zeigten ihn wegen erschwertem Diebstahl an – er ist auf freiem Fuß.