Die Straftat wurde in einer Nacht Ende Mai begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Mann in ein bekanntes Hotel in Marling ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Nachdem er einiges an Beute zusammengerafft hatte, fand er die Schlüssel eines vor dem Hotel abgestellten Transporters.<BR \/><BR \/>Der Täter setzte sich ins Fahrzeug und ergriff damit die Flucht. Wenig später stellte er es unweit des Hotels wieder ab und hoffte wohl, damit die Spuren verwischen zu können. <BR \/><BR \/>Als die Hotelbesitzer den Diebstahl bemerkten, verständigten sie die Carabinieri von Tscherms, die umgehend die Ermittlungen aufnahmen. Unter anderem wurden die Aufzeichnungen der Überwachungsanlagen ausgewertet, um den Tathergang genau zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Durch den Abgleich der Videoaufnahmen und weitere Ermittlungen gelang es den Carabinieri schließlich, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann nordafrikanischer Herkunft ohne festen Wohnsitz, der den Ordnungskräften bereits bekannt war. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.