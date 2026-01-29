Einer der beiden mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls auf das Kaiserkron in Bozen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-einbruch-in-bozner-restaurant-mutmassliche-taeter-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu) <\/a><\/b>bleibt in Untersuchungshaft, während der zweite Täter in den kommenden Tagen in sein Herkunftsland rückgeführt wird. <BR \/><BR \/>Einer der beiden mutmaßlichen Täter, ein 29-jähriger Tunesier, ist derzeit in Untersuchungshaft im Gefängnis. Der zweite, ein 42-jähriger Landsmann, wurde zwar auf freien Fuß gesetzt, gegen ihn gilt jedoch ein Aufenthaltsverbot für das Land Südtirol. <BR \/><BR \/>Da er zudem keinen regulären Aufenthaltsstatus hatte und mehrfach amtsbekannt ist, verfügte der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari seine Ausweisung. Der Mann wurde umgehend unter Polizeibegleitung per Flugzeug von Mailand-Linate nach Trapani gebracht, wo er in einem Rückführungszentrum untergebracht wurde. Von dort aus soll er in den nächsten Tagen endgültig in sein Heimatland abgeschoben werden.<h3>\r\nAn einem Tag drei Personen in Bozen angezeigt<\/h3>Im Rahmen von landesweiten Kontrollen der Staatspolizei wurden in Bozen am gestrigen Mittwoch insgesamt drei Personen angezeigt. Am frühen Nachmittag kontrollierte eine Beamte am Dominikanerplatz einen 29-jährigen italienischen Staatsbürger, der beim Anblick der Beamten versucht haben soll, einen Gegenstand in seiner Bauchtasche zu verbergen. Dabei wurde ein Klappmesser sichergestellt. Der Mann, der bereits polizeibekannt ist, wurde wegen des unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei weiteren Kontrollen in der Altstadt wurden auf dem Verdiplatz ein 36-jähriger tunesischer Staatsbürger, amtsbekannter Asylbewerber, sowie ein 28-jähriger marokkanischer Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltsstatus kontrolliert. <BR \/><BR \/>Beide wurden angezeigt. Der tunesische Staatsbürger hatte gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen, während der marokkanische Staatsbürger einer Anordnung des Quästors zur Verlassung des Staatsgebiets nicht nachgekommen war. Insgesamt identifizierte die Staatspolizei am gestrigen Mittwoch 135 Personen.