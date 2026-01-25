<h3>\r\nKleine Beute, großer Schaden <\/h3>\r\nNach Angaben der Ermittler gingen die Täter nach einem wiederkehrenden Muster vor: Sie suchten gezielt abgelegene Lokale auf – etwa in Industriegebieten oder entlang von Promenaden –, schlugen Fensterscheiben ein und entwendeten die Registrierkassen. Der erbeutete Bargeldbetrag war meist gering, der angerichtete Sachschaden jedoch beträchtlich.<BR \/><BR \/>Die Taten wurden überwiegend im Dezember und Jänner begangen und in vielen Fällen von Überwachungskameras aufgezeichnet. Diese Aufnahmen lieferten wichtige Hinweise für die Ermittlungen der Beamten der Quästur, die schließlich zur Identifizierung von sieben Verdächtigen führten. Ihnen werden insgesamt acht Einbruchsdiebstähle beziehungsweise Einbruchsversuche zur Last gelegt.<h3>\r\nFestnahmen und Abschiebungen<\/h3>\r\nSechs der Verdächtigen sind ausländische Staatsbürger. Einige von ihnen wurden festgenommen, andere in Rückführungszentren gebracht, weil sie sich illegal auf italienischem Staatsgebiet aufgehalten haben sollen. Ein weiterer Verdächtiger, ein italienischer Staatsbürger, wurde im Zuge der Ermittlungen wegen weiterer Straftaten verhaftet.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Fall wurde ein kosovarischer Staatsbürger wegen eines versuchten Einbruchs in ein Geschäft in der Piavestraße angezeigt. Zudem kontrollierte die Polizei im Innenhof eines Wohnhauses in der Roncostraße zwei italienische Staatsbürger. Einer von ihnen trug Schraubenzieher und Pfefferspray bei sich und wurde wegen Mitführen von gefährlichen Gegenständen angezeigt.<BR \/><h3>\r\n300 Personen und viele Lokale an einem Tag kontrolliert <\/h3>\r\nParallel dazu wurden auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari verstärkte intensive Sicherheitskontrollen durchgeführt. Neben der Staatspolizei waren auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und das Militär im Einsatz. Insgesamt wurden an einem Tag über 300 Personen identifiziert und zahlreiche Lokale kontrolliert.