Entdeckt wurde der Körper am Nordosthang des Gran Sasso, dem höchsten Apennin-Massiv. Aufmerksam geworden waren Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes der italienischen Finanzpolizei bei einer gemeinsamen Übung mit der staatlichen Berg- und Höhlenrettung (Cnsas). Dabei kam eine kleine Drohne zum Einsatz. <BR \/><BR \/>Der Fundort liegt in einer besonders schwer zugänglichen Schlucht nahe einer Felsstufe. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Jacke mit einem roten Streifen, die an der Fundstelle zu sehen war, zu der Kleidung des Vermissten passen. Auch ein Bein ragte aus dem Schnee. Die Umstände deuten auf einen Absturz hin. Wegen des unwegsamen Geländes mit steilen Felsabschnitten und erheblichen Höhenunterschieden ist ein aufwendiger Einsatz mit Spezialtechniken erforderlich. Auch das Wetter könnte die Arbeiten erschweren.<BR \/><BR \/>Brozek war am 19. November 2025 zuletzt gesehen worden. Aufnahmen einer Überwachungskamera am Observatorium von Campo Imperatore zeigten den damals 44-Jährigen um 8.15 Uhr, als er seinen Camper mit seinen beiden Hunden Pirat und Kraken verließ. Danach verlor sich seine Spur.<BR \/><BR \/>Die Suche konzentrierte sich über Monate auf das Gebiet um Campo Imperatore, den Corno Grande und die Nordostseite des Bergmassivs. Beteiligt waren unter anderem Bergretter, Finanzpolizei, Feuerwehr, Suchhundestaffeln sowie Hubschrauber und Drohnen. Schnee, starke Winde und schlechte Sicht erschwerten die Einsätze. Besonders engagiert setzte sich die Schwester des Vermissten, Diana, für die Fortsetzung der Suche ein. Sie organisierte Unterstützung, veröffentlichte wiederholt Suchaufrufe und setzte eine Belohnung von 4500 Euro für Hinweise aus, die zum Auffinden ihres Bruders führen könnten.Im Dezember wurde der Hund Pirat lebend gefunden. Von Kraken fehlte weiterhin jede Spur. Ein möglicher Hinweis auf dessen Verbleib ergab sich am 20. September, als in der Gegend eine rote Hundeleine entdeckt wurde. Die Familie erkannte die Leine von Kraken wieder.<BR \/><BR \/>Der Fund könnte nun das monatelange Rätsel um das Verschwinden des polnischen Wanderers beenden. Gewissheit über die Identität des Toten soll die Untersuchung nach der Bergung bringen.