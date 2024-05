Nach Einlieferung ins Bozner Krankenhaus: Patient pöbelt alle an

Kehrte nach einer Stunde zurück

Zu Boden gestoßen und gefesselt

Der Patient wurde von den Sanitätern mit dem Rettungswagen vom Bahnhof in die Erste Hilfe gebracht. Nach der Visite stellte sich heraus, dass kein Grund für einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus besteht – der Mann wurde daraufhin entlassen.Der 48-jährige Spanier wollte aber nicht gehen und hielt sich an seinem Bett fest, während er alle Anwesenden auf Spanisch beleidigte und bedrohte. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den Pöbler aus dem Krankenhaus begleitete.Nach rund einer Stunde musste die Polizei aber erneut eingreifen, da der Pöbler in das Krankenhaus zurückgekehrt war und einer Frau die Fäuste vor das Gesicht hielt und ihr drohte. Bei Eintreffen der Polizei wechselte er Abteil, ein Beamter und ein Sicherheitsmann hefteten sich an seine Fersen.Plötzlich drehte sich der Spanier um und versuchte, den Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Dieser brachte ihn aber sofort zu Fall und fesselte ihn. Anschließend wurde der Spanier in die Quästur gebracht, wo er identifiziert werden konnte.Bei dem Mann handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Spanier ohne fixen Wohnsitz. Er wurde angezeigt und darf die Stadt Bozen für 4 Jahre nicht mehr betreten.