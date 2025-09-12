<BR \/>Im Jahr 2014 soll der Mann Italien verlassen haben. Von diesem Moment an war er unauffindbar – bis jetzt. Am Montag hat die Staatspolizei den Marokkaner im Bozner Stadtviertel Europa-Neustift gefasst. Laut den Behörden sei dies intensiven Ermittlungen zu verdanken, die in die Wege geleitet wurden, als der Mann angeblich wieder nach Italien zurückgekehrt war.<BR \/><BR \/>Gegen den Mann lag bereits ein Haftvollstreckungsbefehl von der Staatsanwaltschaft vor – dieser wurde nun vollzogen. Der Mann muss nun im Bozner Gefängnis seine Haftstrafe von fünf Jahren und sieben Monaten wegen Drogenhandel antreten.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>