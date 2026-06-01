Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin steigen die Temperaturen vor allem im Süden des Landes heute noch auf bis zu 30 Grad Celsius, doch dann ist erst mal Schluss. <BR \/><BR \/>„Ab morgen wird es wechselhafter“, berichtet Peterlin. Die Wolken nehmen zu und die Sonne scheint nur mehr zeitweise. „Im ganzen Land sind Gewitter und Regenschauer möglich“, informiert der Landesmeteorologe.<BR \/><BR \/>Damit sinken auch die hochsommerlichen Temperaturen wieder ein wenig: Gerechnet wird mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad Celsius. „Also wieder zurück zu Temperaturen, die für diese Jahreszeit üblich sind“, sagt Peterlin. Bis zum Wochenende soll es wechselhaft bleiben.<BR \/><BR \/> Wem die verfrühte erste Hitzewelle des Jahres ordentlich zu schaffen gemacht hat, den erwartet nun endlich Entspannung. Und: Eine weitere Hitzewelle ist vorerst nicht in Sicht.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>