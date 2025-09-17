<BR \/><BR \/>„Es ist kein Angriff auf Jannik Sinner“, stellte Federico Leonardo Lucia, in Italien mit dem Künstlernamen Fedez bekannt gestern klar. Der Rapper war bei Giuseppe Cruciani, dem Moderator der Sendung „La Zanzara“ im Radiosender der italienischen Tageszeitung „Il Sole 24 Ore“ zu Gast. Und nahm unter anderem Stellung zum Vers mit Sinner-Bezug aus seinem neuen Song ( <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/schlimme-sinner-attacke-star-musiker-sorgt-fuer-empoerung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/aussage-von-fedez-ueber-sinner-und-hitler-ist-von-seltener-dummheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> hatte die Aussage im Song, Jannik Sinner sei ein Vollblut-Italiener mit dem Akzent von Adolf Hitler, auch unter Südtiroler Politikern im Land und im römischen Parlament eine Welle der Empörung ausgelöst <BR \/><h3>\r\n„Kritik am italienischen Fanatismus“ <\/h3>„Man nennt das Ironie“, betonte der Sänger und Moderator eines der meistgehörten Podcastsendungen im Land. „Es war eine Kritik am italienischen Fanatismus“, sagte er, ohne genauer darauf einzugehen, was er unter italienischem Fanatismus versteht. <BR \/><BR \/>In der Folge bemerkt der Rapper, dass Sinners Wohnsitz in Monaco ist und er deshalb „keine Steuern in Italien zahlt“. <BR \/><h3>\r\n„Italien ist ihm egal“ <\/h3>„Ich würde mich nicht in die Diskussion über Italien einmischen, wenn ich keine Steuern hier zahlen würde“, so Fedez, der mit einem Sager nicht zum ersten Mal in die Schlagzeilen gerät. Auf die Frage des Moderators, ob Sinner damit kein Recht hätte, sich öffentlich über die Situation in Italien zu äußern, antwortete der Rapper: „Italien ist ihm egal, er ist Südtiroler und lebt in Monaco.“