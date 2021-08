Nach Erdbeben in Haiti wächst Unmut gegen Regierung

„Niemand von der Regierung ist hergekommen. Nichts ist getan worden“, so Pastor Roosevelt Milford. Viele Haitianer in den Erdbebengebieten mussten auch die Nacht auf den heutigen Mittwoch im Freien verbringen, häufig ohne Trinkwasser und Speisen. Betroffene schlugen mit Macheten Äste zurecht, um behelfsmäßige Zelte aufzustellen.In der Nacht zuvor hatte der Tropensturm Grace viele provisorische Unterkünfte weggeschwemmt. „Wir haben den Willen alles zu tun, aber wir haben kein Geld“, sagte Milford. „Und wir müssen uns auf den Regen in der kommenden Nacht vorbereiten.“ Die Zahl der geborgenen Toten stieg auf 1941. Viele der Erdbebenopfer wurden nicht medizinisch versorgt. „Es waren nicht genug Ärzte da, und nun ist sie tot“, sagte Lanette Nuel, die Leiche ihrer Tochter neben ihr. Sie saß vor der beschädigten Klinik von Les Cayes, einer der am schwersten von dem Erdbeben getroffenen Städte. „Wir kamen gestern Nachmittag, sie starb am Morgen. Wir konnten nichts tun.“Das Beben am Samstag zerstörte nach Angaben der Zivilschutzbehörde mehr als 60.000 Häuser und beschädigte 76.000 weitere Gebäude. Innerhalb von 48 Stunden seien laut vorläufigen Zahlen 34 Überlebende aus den Trümmern geborgen worden.Die Einwohnerin Natacha Lormira versuchte, sich mit einem zerrissenen Stück Plane, das sie an einem dünnen Holzstock befestige, einen Unterschlupf zu bauen. „Ich will mich nicht unter einem Mauerbogen oder unter einem Vorsprung verstecken, denn wir haben gesehen, wie Menschen unter Mauervorsprüngen gestorben sind“, sagte sie. „Wir haben uns damit abgefunden, dass es einfacher ist, nass zu sein als tot.“Der 28-jährige Vladimir Gilles versuchte indessen, mehrere Bambusstöcke tief in den Boden zu rammen, um einen Unterschlupf für seine Frau und sein Kind zu bauen. Er benötige eine Plane, um seine Familie trocken zu halten, sagte der junge Mann, doch die Regierung helfe den Menschen nicht. „Mein Haus ist zerstört, ich habe keinen Platz zum Schlafen.“ Trotz anhaltender Regenfälle wurde in Teilen des Landes das Trinkwasser knapp. Die Regierung verhängte in den 4 vom Erdbeben stark betroffenen Provinzen für einen Monat den Ausnahmezustand. Die Behörden riefen die Menschen im Erdbebengebiet zu höchster Vorsicht auf, da beschädigte Häuser durch die aktuell starken Regenfälle zum Einsturz gebracht werden könnten.Ministerpräsident Ariel Henry war kurz nach dem Beben nach Les Cayes geflogen und hatte rasche Hilfen versprochen. Diese werden erschwert durch Überflutungen in Folge von Starkregen. Viele Straßen zu den Erdbebengebieten sind nur schwer zu passieren. Haiti steht zudem inmitten einer politischen Krise. Im Juli war Präsident Jovenel Moise ermordet worden. Die Caritas Diözese Bozen-Brixen hat 20.000 Euro zur Verfügung gestellt, um über die Caritas Italiana in den betroffenen Gebieten Soforthilfe leisten zu können. Gleichzeitig ruft sie die Südtiroler Bevölkerung zum Spenden auf. IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144BIC: GIBAATWWXXX;IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333BIC: GIBAATWWXXXKennwort: KatastrophenhilfeErste Bank BIC: GIBAATWWXXXIBAN: AT23 2011 1000 0123 4560Kennwort: Erdbeben HaitiIBAN: AT46 6000 0000 0151 6500Verwendungszweck: Nothilfe HaitiIBAN: AT66 3600 0000 0002 4000Kennwort: Haiti NothilfeIBAN: AT04 1200 0513 8891 4144BIC: BKAUATWWSpendenzweck: KatastrophenhilfeIBAN: AT 62 1600 0001 0117 3240Kennwort: HaitiSMS mit Spendenbetrag an 0676 800 7010IBAN: AT43 2011 1289 2684 7600BIC: GIBAATWWXXX

apa