Nach dem grausamen Tod eines indischen Erntehelfers in der Provinz Latina südlich von Rom verschärften die italienischen Behörden die Kontrollen in der Landwirtschaft. So wurden gestern ein Marokkaner und ein Mazedonier wegen brutaler Ausbeutung von Saisonkräften in den Weinbergen der Provinz Asti (Piemont) unter Hausarrest gestellt.