Nach erstmaligem Ausfall: Anmeldungen Gsieser Tal Lauf 2022 geöffnet

Noch nie ist der Gsieser Tal Lauf ausgefallen. Bis heuer. Während 37 Ausgaben reibungslos über die Bühne gingen musste die 38. Ausgabe aufgrund der angespannten Coronavirus-Lage abgesagt werden. Nun aber blickt man in Gsieser Tal nach vorne. Schon längst laufen die Vorbereitungen für die Ausgabe im kommenden Jahr auf Hochtouren.Seit 1. Juni sind nun auch die Anmeldungen für den 38. Gsieser Tal Lauf geöffnet: Dieser soll regulär und in gewohnter Stärke am 19. und 20. Februar 2022 über die Bühne gehen.Während am Samstag das Klassik-Rennen über 42 bzw. 30 Kilometer stattfindet, messen sich die Langläufer am Sonntag beim Freistil-Rennen über 42 bzw. 30 km. Auch der beliebte „Mini-Gsieser“ für Kinder sowie die Just for Fun-Rennen dürfen nicht fehlen.Seit der ersten Auflage verzeichnet dieses bereits legendäre Südtiroler Sportevent insgesamt 68.025 „Finisher“.Infos unter www. gsiesertal-lauf.com.

stol