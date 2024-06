Nach Explosion in Bozen: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

In einer Mitteilung an die Öffentlichkeit drückt das Unternehmen, in dem es in der Nacht auf Freitag zu einer Explosion kam, den 6 Unfallopfern und ihren Familien seine Nähe aus. Und versichert „bestmöglich mit allen ermittelnden Behörden“ zusammenarbeiten zu wollen, um Ursache und Hergang zu klären.