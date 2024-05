Nach fast einem Tag: Google Maps zeigt A22 wieder als frei an

Dies hat die Brennerautobahngesellschaft, die diese wichtige transalpine Verkehrsader verwaltet, bestätigt. STOL hat berichtet. Am Donnerstagmorgen bemerkte die Betriebszentrale der Autobahngesellschaft einen plötzlichen Ansturm von Autofahrern an der Ausfahrt Sterzing, die normalerweise nicht sehr stark frequentiert ist. Laut Google Maps war die Autobahn kurz nach der Überquerung der Rosskopf-Bergbahn über der A22 unterbrochen.Google Maps forderte die Autofahrer deshalb auf, bei Sterzing von der Autobahn abzufahren und auf der Brennerstraße in Richtung Pass auszuweichen. Die Folge war ein Stau auf den Straßen im südlichen Wipptal.Die Autobahnverwaltung hat sofort Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen, aber die offizielle „Wiedereröffnung“ auf Google-Maps kam erst am Freitagmorgen. Die Ursachen für diesen folgeschweren Fehler, der auch ein großes Medieninteresse hervorrief, sind noch zu klären.