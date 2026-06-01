Die Vorhaltung gegen M.D. (55) aus Kardaun lautet auf Mordversuch an M.R. aus Karneid (67). Dieser wird auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses betreut. Sein Zustand ist weiterhin kritisch, die Ärzte enthalten sich nach wie vor der Prognose.<BR \/><BR \/>Bei der heutigen Haftprüfung in Anwesenheit seines Vertrauensverteidigers Dominik Schöpf hat M.D. die Möglichkeit, seine Version der Ereignisse zu schildern. Vor allem der Auslöser der Auseinandersetzung, die in einem fatalen Schlag gegipfelt sein soll, dürfte die Ermittler interessieren. Derzeit gehen sie aufgrund von Zeugenaussagen von nichtigen Gründen aus. Diese könnten Vorfälle betreffen, die bis zu zwei Jahrzehnte zurückliegen sollen. <BR \/><BR \/> Den Hergang selbst konnten die Fahnder bereits rekonstruieren. Dieser wurde nämlich von der Überwachungskamera der Tankstellen-Bar aufgezeichnet. Die Betreiberin hat den Carabinieri die Videos zur Auswertung ausgehändigt. Darauf soll der 67-Jährige zu sehen sein, wie er vor dem Lokal saß, der 55-Jährige befand sich im Inneren. Gegen 18.30 Uhr kam er heraus. Da soll ihm das spätere Opfer – die beiden Männer kannten sich – etwas zugerufen haben. Ob es diese Worte waren, die zum tätlichen Übergriff führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Auf der Videoaufnahme soll jedenfalls zu sehen sein, wie M.D. dem 67-Jährigen eine heftige Ohrfeige verpasst habe. Dieser verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich zu Boden, dass er mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Zeugen schlugen sofort Alarm. Der Schwerverletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige landete schon kurz darauf hinter Gittern.