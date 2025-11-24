<BR \/>Zum Vorfall ist es in einer Beherbergungsstätte mit angeschlossener Landwirtschaft im Burggrafenamt gekommen, wie die Finanzpolizisten berichten. Die Männer waren gerade mit der Weinlese beschäftigt, als ihnen die Ordnungshüter einen Besuch abstatteten. <BR \/><BR \/>Bei deren Anblick sollen die mutmaßlichen Schwarzarbeiter durch die Weinberge geflüchtet sein, um sich der Kontrolle zu entziehen – jedoch ohne Erfolg. Die Polizisten haben die Männer geschnappt und identifiziert. <BR \/><BR \/>Laut Finanzpolizei sei von den zwölf Arbeitern – allesamt Nicht-EU-Bürger – kein einziger regelkonform angestellt gewesen. Zwei von ihnen sollen nicht einmal im Besitz einer regulären Aufenthaltsgenehmigung gewesen sein. <BR \/><BR \/>Deren Arbeitgeber wurde angezeigt und erhält nun eine Geldstrafe in Höhe von 48.000 Euro. Darüber hinaus wurde der Betrieb dem Arbeitsinspektorat gemeldet, das die Einstellung seiner Tätigkeit anordnen wird.