<a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/spiluck-21-jaehriger-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wurde der 21-jährige E-Biker am Sonntagabend ins Bozner Spital geflogen. Gegen 18.45 Uhr war er mit seinem E-Bike auf der Straße von Spiluck in Richtung Vahrn über die Fahrbahn hinausgeraten. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt.<BR \/><BR \/>Auch am heutigen Montag schwebt der 21-jährige Eisacktaler weiter in Lebensgefahr. „Er wird nach wie vor auf der Intensivstation behandelt, die Ärzte enthalten sich der Prognose“, wie der Sanitätsbetrieb mitteilt.